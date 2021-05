Stand: 10.05.2021 08:44 Uhr Nach Messerattacke: Urteil am Landgericht Göttingen erwartet

Im Prozess um eine Messerattacke in der Göttinger Innenstadt wird heute vor dem Landgericht Göttingen das Urteil erwartet. Der 24-jährige Angeklagte soll bei einem Streit einen heute 31-jährigen Göttinger lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer konnte sich noch in eine Shisha-Bar schleppen und wurde im Krankenhaus notoperiert. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft für den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Verteidiger will einen Freispruch, weil der junge Mann in einer Notwehrsituation gewesen sei. Im Prozess ließ sich der genaue Tathergang nicht klären.

