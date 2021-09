Nach Lkw-Brand: A7 bei Göttingen wieder frei Stand: 10.09.2021 13:47 Uhr Nach Reparaturarbeiten auf der A7 bei Göttingen ist die Autobahn in Richtung Hannover seit Freitagmittag wieder frei. Die Fahrbahn wurde nach einem Lkw-Brand erneuert.

An der Unfallstelle zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Göttingen musste der Asphalt laut Autobahnmeisterei Göttingen auf ganzer Breite abgefräst und neu gegossen werden. Dafür war die Fahrbahn ab Donnerstagabend um 21 Uhr gesperrt worden.

Lkw-Unfall am Mittwoch

Zuvor war der Verkehr in Richtung Hannover zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt worden, während die Autobahnmeisterei die Unfallspuren beseitigte. Rund um Göttingen waren die Ausweichstrecken teilweise völlig überlastet. Am Mittwochabend war ein Sattelzug, der mit Papier beladen war, in der Nähe des Rasthofs Göttingen in Brand geraten. Die Lösch- und Bergungsarbeiten gestalteten sich nach Angaben der Polizei aufgrund des brennenden Papiers kompliziert und dauerten länger als erwartet. Der Lkw-Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, ebenso die Höhe des entstandenen Schadens.

