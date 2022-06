Nach Klapperschlangen-Biss: 35-Jährige außer Lebensgefahr Stand: 27.06.2022 08:39 Uhr Ein Serum hat einer 35-Jährigen aus Sehlde im Landkreis Wolfenbüttel das Leben gerettet. Eine Klapperschlange hatte die Frau gebissen. Laut Polizei hielt sie zu Hause mehr als 110 Schlangen.

Nachdem das Tier die Frau in den Finger gebissen hatte, sei sie zunächst im Krankenhaus in Salzgitter behandelt worden. Weil sich ihr Zustand verschlechterte, wurde sie der Polizei zufolge in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) verlegt. Mithilfe eines Serums, das aus dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg geliefert wurde, habe sich ihr Zustand verbessert.

Videos 48 Min Eine Krippe für kleine Klapperschlangen (15.11.2021) Die Baby-Klapperschlangen sollen in den Kindergarten - Vorsicht mit den Giftzähnen! Und: Wie fängt man Meerschweinchen ein? 48 Min

Mehr als 110 Würge- und Giftschlangen in Wohnung

Der Biss dürfte dennoch weitgehende Konsequenzen für die 35-Jährige haben. Die Polizei beschlagnahmte in der Wohnung der Frau nach eigenen Angaben mehr als 110 Würge- und Giftschlangen, die mitunter nicht artgerecht gehalten worden seien. Zunächst war die Behörde von etwa 90 Tieren ausgegangen. Die Beamten schalteten demnach die Umweltbehörde und das Veterinäramt Wolfenbüttel ein. Derzeit liefen Ermittlungen, ob die Frau so viele Schlangen überhaupt halten durfte, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Dies gelte zum einen wegen der Tier- und Artenschutzvorschriften, aber auch wegen einer möglichen Gefahr für andere Menschen, hieß es.

Stundenlanger Einsatz - mit Notarzt in Alarmbereitschaft

Die Beamtinnen und Beamten benötigten demnach mehrere Stunden, um die Tiere zu bergen und auf eine Schlangenfarm nach Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) zu bringen. Dazu seien ein Notarzt sowie ein Hubschrauber in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden, um bei einem weiteren Biss sofort reagieren zu können. Auch ein Serum sei vorsorglich geordert worden, so ein Polizeisprecher. Unter den Tieren habe sich auch eine Schlange befunden, für die es weltweit kein Gegengift gebe.

Schlangen in Kisten gestapelt und dehydriert

Experten der Schlangenfarm zufolge gab es bei der Haltung der Tiere schwere Mängel. Die Kisten seien meterhoch gestapelt und schlecht geschützt gewesen. Auch Katzen seien im Raum gewesen. Manche Schlangen hätten im eigenen Kot gelegen und seien unterernährt und dehydriert gewesen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.06.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere