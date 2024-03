Nach Feuer in Tischlerei: Ermittler suchen nach Brandursache Stand: 27.03.2024 18:50 Uhr Nach einem Großbrand in einer Braunschweiger Tischlerei suchen die Ermittler weiter nach der Brandursache. Auch die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Das Feuer hatte den Betrieb völlig zerstört.

Das Feuer war am Montag in einer Möbelrestaurierungswerkstatt im Braunschweiger Stadtteil Gliesmarode ausgebrochen. Bislang gibt es nach Informationen von NDR Niedersachsen keine Erkenntnisse zur Brandursache. Weil auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, habe auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch.

Sachschaden von zwei bis drei Millionen Euro

Nach Polizeiangaben war das Feuer offenbar im Dachstuhl der Halle ausgebrochen. Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte laut Polizei mit einem Großaufgebot an und war bis in den Montagabend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Am Dienstagmorgen hatten Ermittler der Kriminalpolizei die ausgebrannte Halle untersucht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf zwei bis drei Millionen Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.03.2024 | 13:30 Uhr