Stand: 21.12.2022 14:15 Uhr Nach Drogenrazzia in Weißenborn: Ermittler nennen Details

Nach der Drogenrazzia in Weißenborn im Landkreis Göttingen vor einer Woche hat die Staatsanwaltschaft nun erste Ermittlungsdetails bekannt gegeben. Demnach haben die Ermittler in Weißenborn in der Gemeinde Gleichen zehn Kilo Kokain, 225 Kilo mineralisches Material, 200 Liter Chemikalien und weitere 1.000 Liter Chemikalien sichergestellt. Außerdem Equipment für ein professionelles Kokainlabor sowie Lang- und Kurzwaffen, so der Göttinger Staatsanwalt Mohamed Bou Sleiman. Wem die Waffen gehören, werde noch ermittelt. Nach Angaben des Landeskriminalamts wäre mit dem Labor eine Produktion von mehreren Dutzend Kilo Kokain im Monat möglich gewesen. Die Göttinger Polizei hatte auch in Thüringen Drogenfunde sichergestellt und abtransportiert. Sechs Männer waren im Zuge der Razzien festgenommen worden. Vier befinden sich in Untersuchungshaft, zwei sind wieder auf freiem Fuß.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.12.2022 | 15:00 Uhr