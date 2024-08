Stand: 13.08.2024 19:06 Uhr Nach Brandanschlägen auf Familie in Peine: Zwei Festnahmen

Bei erneuten Durchsuchungen nach schwerer Brandstiftung und versuchtem Mord in Peine hat die Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen. Sie sollen mehrmals Feuer in einem Wohnhaus in Peine gelegt haben. Opfer war immer dieselbe Familie. Die beiden Festgenommenen seien dringend verdächtig, mit ihren Taten einen versuchten Mord begangen zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizei Salzgitter mit. Das zuständige Amtsgericht Hildesheim habe deshalb zwei Haftbefehle erlassen. Zudem seien am Dienstag drei Objekte in Ilsede (Landkreis Peine), Hannover und Lehrte (Region Hannover) durchsucht worden. Ende Juni hatten Fahnder in dem Fall drei Menschen bei Razzien in der Stadt und Region Hannover, im Landkreis Peine und in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Ein Gericht erließ Haftbefehle gegen die Männer.

