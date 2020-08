Stand: 27.08.2020 11:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nach Bränden in Einbeck: Polizei erhöht Präsenz

Nach mehreren Brandstiftungen in den vergangenen Tagen hat die Polizei ihre Präsenz in Einbeck erhöht. Die Ermittler und Bereitschaftspolizisten wollen so den oder die Täter auf frischer Tat ertappen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Am Mittwochnachmittag brannten bei Salzderhelden erneut drei Gartenlauben, bereits Anfang der Woche standen wieder zwei Hütten in Flammen. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Seit Anfang Juli brennt es in der Gegend um Einbeck immer wieder.

