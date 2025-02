Stand: 25.02.2025 08:31 Uhr Mutmaßliche Prügelattacke: Polizist steht erneut vor Gericht

Mehr als dreieinhalb Jahre nach einem Polizeieinsatz in der Göttinger Innenstadt hat vor dem Landgericht Göttingen der Berufungsprozess gegen einen 34-jährigen Polizisten begonnen. Der Beamte hatte laut Anklage im Juli 2021 bei dem Versuch, einen aggressiven Betrunkenen zu fixieren, diesem mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall hatte für Aufsehen gesorgt, weil kurz darauf in den sozialen Medien zwei von Passanten aufgenommene Handy-Videos von dem Vorfall kursierten. Das Amtsgericht Göttingen hatte den Polizisten im Mai 2023 in einem ersten Prozess vom Vorwurf der Körperverletzung im Amt freigesprochen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten Berufung eingelegt.

