Stand: 24.09.2024 13:06 Uhr Motorradfahrer prallt im Landkreis Göttingen mit Auto zusammen

Am frühen Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei Stockhausen (Landkreis Göttingen) mit einem Auto zusammengeprallt. Wie die Polizei Göttingen am Dienstag mitteilte, wurde der Motorradfahrer dabei schwer verletzt. Der Unfall war demnach an einer Einmündung passiert, als die Autofahrerin nach links abbiegen wollte. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zur Kollision kommen konnte. Die Göttinger Staatsanwaltschaft ordnete außerdem die Untersuchung des Unfalls durch einen Gutachter an. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

