Stand: 22.05.2023 07:38 Uhr Motorradfahrer im Harz lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend zwischen Braunlage und Torfhaus (Landkreis Goslar) auf der B4 schwer verunglückt. Der 33-Jährige sei bei Königskrug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, weil er zu schnell unterwegs war, teilte die Polizei mit. Der Helmstedter rutschte in den Straßengraben, wo er erst nach mehr als 100 Metern zum Liegen kam. Dabei sei er lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.05.2023 | 07:30 Uhr