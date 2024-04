Stand: 21.04.2024 13:44 Uhr Neu gekaufter Oldtimer brennt aus - 125.000 Euro Schaden

Bereits kurz nach dem Kauf hat eine Frau aus Visselhövede im Landkreis Rotenburg ihr wertvolles Oldtimer-Mobil verloren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 56-Jährige am Samstagvormittag ihren neu erworbenen Oldtimer bei einem Händler in Hamburg abgeholt. Während der Heimfahrt habe der Motor angefangen zu stottern und zu qualmen. Nach einem lauten Knall soll sich der Motor des Porsche in Neuenkirchen (Landkreis Heidekreis) entzündet haben. Kurz darauf stand das gesamte Auto laut Polizei in Flammen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer seien unverletzt geblieben. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 125.000 Euro.

