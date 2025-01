Stand: 24.01.2025 17:21 Uhr Mordverdacht: 77-Jähriger soll im Landkreis Peine Frau getötet haben

In Wendeburg (Landkreis Peine) ist eine 62 Jahre alte Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei die Tote am Morgen in einer Wohnung gefunden worden. Todesursache seien massive Verletzungen gewesen, hieß es. Unter dringendem Tatverdacht steht demnach ein 77-jähriger Mann. Der mutmaßliche Täter sei mit einem Auto geflüchtet und habe in der Nähe von Celle einen Unfall gehabt, teilte die Polizei mit. Der 77-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Beamten ermitteln gegen den Mann wegen Mordes.

Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise

In welchem Verhältnis die getötete Frau und ihr mutmaßlicher Mörder standen, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne er keine weiteren Details nennen, auch nicht zur Art der Verletzungen und zu den Todesumständen. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen.

