Getötete Frau in Wendeburg: Haftbefehl gegen Lebensgefährten Stand: 03.02.2025 11:26 Uhr Das Amtsgericht Braunschweig hat gegen einen 77-Jährigen, der seine 62-jährige Freundin im Landkreis Peine getötet haben soll, Haftbefehl erlassen. Dieser wurde dem Mann im Krankenhaus verkündet.

Gegen den 77-Jährigen werde wegen Totschlags ermittelt, teilte Staatsanwalt Hans Christian Wolters mit. Die 15 Jahre jüngere Lebensgefährtin des Mannes war am Freitag, 24. Januar, in einem Haus in Wendeburg tot aufgefunden worden. Wegen der massiven Verletzungen an Kopf und Hals waren die Ermittler schnell von einem Gewaltverbrechen ausgegangen.

Verdächtiger bei schwerem Unfall verletzt

Der Verdächtige soll nach der Tat mit einem Auto geflüchtet sein. Er hatte dabei nach Angaben der Polizei auf der B214 bei Bröckel im Landkreis Celle einen schweren Unfall. Sein Wagen geriet demnach in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Sattelschlepper zusammen. Der Mann musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Mehrere Tage lang sei er nicht vernehmungsfähig gewesen und habe im künstlichen Koma gelegen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hält es für möglich, dass es sich bei dem Unfall um einen Suizidversuch gehandelt haben könnte.

Polizei hofft auf Hinweise zu Tat und Flucht

Die Polizei bittet um Hinweise - sowohl zur Tat in Wendeburg als auch zum späteren Verhalten des Verdächtigen auf der Flucht. Zeugen können sich bei der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18 970 melden.

