Stand: 24.09.2024 08:23 Uhr Möglicherweise orientierungslos: 73-Jähriger wird vermisst

Die Polizei sucht seit rund zwei Wochen nach einem 73-Jährigen aus Königslutter (Landkreis Helmstedt). Der Mann sei zuletzt am 11. September im Aufenthaltsraum einer Seniorenresidenz in Langeleben gesehen worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach ist der Vermisste dement und befindet sich möglicherweise in einem hilflosen beziehungsweise orientierungslosen Zustand. Der Vermisste sei etwa 1,83 Meter groß, habe graues, kurzes Haar, eine Stirnglatze und trage einen kurzen Vollbart sowie eine Brille. Bei seinem Verschwinden habe der Mann ein dunkles Oberteil, eine dunkle Jogginghose und Sandalen getragen. Zeugen, die Hinweise zum Vermissten geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (05353) 91 97 0 bei der Polizei melden.

