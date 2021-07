Stand: 12.07.2021 07:26 Uhr Mobile Teams impfen in Braunschweig gegen Corona

Mobile Impfteams des Impfzentrums Braunschweig sind ab heute in der Stadt unterwegs. Wir wollen die Hürden für die Impfung so gering wie möglich halten, sagte Dezernent Thorsten Kornblum. Die mobilen Einheiten werden täglich mehrere Orte aufsuchen wie die Bahnhofsmission, einen Tagestreff für Wohnungslose, Unterkünfte für geflüchtete Menschen, am Sonnabend auch den Platz vor dem Einkaufszentrum Schlossarkaden. Verimpft wird der Impfstoff von Johnson&Johnson, der nur einmal verabreicht werden muss.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.07.2021 | 07:30 Uhr