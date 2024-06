Stand: 20.06.2024 14:52 Uhr Mit 2,49 Promille hinterm Steuer: Passanten stoppen Autofahrer

Am Mittwochabend haben zwei Passanten in Jerxheim (Landkreis Helmstedt) einen betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Laut Polizei Wolfsburg beobachteten die Zeugen zunächst, wie der 35-Jährige offensichtlich alkoholisiert über die Straße fuhr. Sie sollen den Mann angesprochen und ihm den Autoschlüssel weggenommen haben. Den Angaben zufolge mussten die hinzu gerufenen Beamten zunächst einen Streit zwischen Fahrer und Passanten schlichten. Danach habe der Autofahrer freiwillig einen Atemalkohltest machen lassen so ein Sprecherin. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von 2,49 Promille. Der 35-Jährige räumte daraufhin ein, Alkohol getrunken zu haben. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und ordneten eine Blutprobe an. Gegen der 35-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

