Stand: 04.06.2023 13:38 Uhr Missglückter Diebstahlversuch endet für Mann im Gefängnis

Ein versuchter Diebstahl von Tabakdosen ist für einen Mann in Göttingen im Gefängnis geendet. Der 45-Jährige war am Samstagmittag in einem Laden im Hauptbahnhof von einer Verkäuferin ertappt worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Kurz nachdem er das Tabakgeschäft verlassen hatte, wurde er von Beamten gefasst und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Beleidigung vorliegt und er noch eine knapp dreimonatige Haftstrafe abzusitzen hat. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine offenbar gestohlene Tabakdose. Zudem habe der 45-Jährige die Verkäuferin bedroht und Beamte der Bundespolizei beleidigt, so die Ermittler. Gegen den Mann, der nach seiner Festnahme ins Gefängnis gebracht wurde, wird nun auch wegen versuchten räuberischen Diebstahls, Beleidigung und Diebstahls ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.06.2023 | 06:30 Uhr