Stand: 23.10.2024 15:05 Uhr Missbrauch in der Kirche: Weitere Fälle in Braunschweig

In Braunschweig haben sich zwölf weitere Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Kirche gemeldet, nachdem Anfang des Jahres die bundesweite Missbrauchs-Studie veröffentlicht wurde. Das teilte die Landeskirche mit. Die Betroffenen beschuldigen Männer, die als Pfarrer oder Kirchenmusiker in den Regionen Königslutter, Salzgitter und dem Harz aktiv waren. Die Beschuldigten sind mittlerweile überwiegend verstorben, schwer krank oder dement. Wegen ihres gesundheitlichen Zustands können sie disziplinarrechtlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Strafrechtlich sind die Taten verjährt. Bisher waren in der evangelischen Landeskirche Braunschweig 23 Missbrauchsfälle aus den Jahren 1946 bis 2020 ermittelt worden.

