Missbrauch? Kirche leitet Verfahren gegen Ex-Pastor ein Stand: 19.06.2024 11:12 Uhr 14 Jahre lang soll ein Pastor in einer Gemeinde in Göttingen sexuelle Gewalt ausgeübt haben. Nun gehen die schaumburg-lippische Landeskirche und die hannoversche Landeskirche gegen den Mann vor.

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe hat ein Disziplinarverfahren gegen den früher dort beschäftigten Pastor eingeleitet, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Der ehemalige Geistliche soll der Landeskirche zufolge zwischen 1992 und 2006 sexualisierte Gewalt an mehreren Betroffenen in einer Gemeinde in Göttingen verübt haben. Dort war er bis zu seinem Ruhestand tätig.

Mann war auch in Landeskirche Hannover tätig

Die schaumburg-lippische Landeskirche ist für das Verfahren gegen den Ex-Pastor zuständig, weil sie die letzte Dienstherrin war. Auch die Landeskirche Hannover geht laut der Mitteilung gegen den Mann vor - dort war er ebenfalls tätig.

Weitere Betroffene werden gebeten, sich zu melden

Zuvor hatten sich Betroffene an die hannoversche Landeskirche gewandt und ihre Vorwürfe geschildert. Beide Kirchen wollten diese und gegebenenfalls weitere Vorwürfe lückenlos erfassen, untersuchen und aufarbeiten, kündigte die schaumburg-lippische Kirche an. Sie rief mögliche weitere Betroffene oder deren Bezugspersonen auf, sich vertraulich an kirchliche oder außerkirchliche Ansprechpersonen oder Meldestellen zu wenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.06.2024 | 08:30 Uhr