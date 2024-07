Stand: 10.07.2024 08:24 Uhr Millionenbetrag: VW soll in Russland Schadenersatz zahlen

Der Autobauer aus Wolfsburg soll rund 177 Millionen Euro an seinen ehemaligen Partner Gaz zahlen. So urteilte ein russisches Gericht am Dienstag. Der russische Autofertiger Gaz hatte geklagt, nachdem sich VW 2022 wegen des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückgezogen und die Kooperation mit dem Autobauer beendet hat. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig und eine Urteilsbegründung gäbe es laut eines VW-Konzernsprecher nicht. VW wolle das Urteil nun überprüfen, heißt es aus Wolfsburg. In der Gaz-Fabrik in Nischni Nowgorod an der Wolga sind mehrere Modelle von VW und Skoda zusammengebaut worden. Gaz baute zu Sowjetzeiten die Wolga-Limousine, die in der DDR als Taxis unterwegs waren.

