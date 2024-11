Stand: 29.11.2024 09:28 Uhr Messerangriff im Wald bei Osterode: Wer war die Ersthelferin?

Nach einem Angriff auf eine Hundehalterin bei Osterode sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Unbekannter die 23-Jährige am Morgen des 12. August im Wald zwischen der Herzberger und der Nordhäuser Straße zunächst verfolgt und dann mit einem Messer attackiert. Die junge Frau wurde dabei am Oberkörper verletzt - bevor ihr Hund zubiss und den Mann vertrieb. Der Polizei zufolge versorgte eine Passantin die Verletzte bis der Rettungswagen eintraf. Der Angreifer wird als etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Vieles an dem Fall sei noch unklar, so die Polizei. Sie bittet daher Zeugen - und insbesondere die noch unbekannte Ersthelferin, sich unter der Telefonnummer (05522) 50 80 zu melden.

