Messer-Attacke auf 16-Jährigen: Versuchter Totschlag? Stand: 11.10.2023 11:13 Uhr In Braunschweig haben Jugendliche im September einen 16-Jährigen auf dem Heimweg von der Schule mit einem Messer angegriffen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor war wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt worden. Laut Polizei hatte sich der 16-jährige Schüler am 25. September auf dem Heimweg von der Schule befunden, als ihn unbekannte Jugendliche ansprachen und bedrängten. Im Verdacht stehen zwei Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt 15 und 16 Jahre alt waren. Der Schüler habe versucht wegzulaufen, sei von den Verdächtigen aber eingeholt und in eine Hofeinfahrt gedrängt worden, so die Polizei.

VIDEO: Fälle von Jugendgewalt nehmen zu (26.09.2023) (6 Min)

Tatverdächtige kamen mit Verletzungen in die Notaufnahme

Der 16-jährige Schüler wehrte die Angriffe mit den Händen ab. Er kam mit Stichen und Schnitten an den Händen ins Krankenhaus. Die Angreifer sind laut Polizei davongelaufen, als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden. Eine Fahndung führt zunächst nicht zum Erfolg. Am Abend nach der Tat seien im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf zwei tatverdächtige Jugendliche eingegangen, die mit leichten Verletzungen in die Notaufnahme eines Krankenhauses kamen, so die Polizei. Ob es sich tatsächlich um die Täter handelt, ist offenbar noch unklar.

Polizei sucht jugendliche Zeugen

Neuen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich der angegriffene Schüler während oder kurz vor der Tat mit weiteren Jugendlichen aufgehalten haben. Diese Personen seien möglicherweise Zeugen, hieß es. Sie werden daher von den Ermittlern gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 zu melden.

