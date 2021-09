Meine: 16-Jähriger fährt mit Traktor zur Schule Stand: 22.09.2021 14:30 Uhr Mit dem Traktor zur Schule? Auf dem Land vielleicht eine Alternative zu Rad oder Mofa, hat sich wohl ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn gedacht - und Ärger mit der Polizei bekommen.

Denn den Beamten, die eigentlich den Verkehr beim Gymnasium in Meine überwachten, fiel das ungewöhnliche Fahrzeug am Dienstagmorgen nahe der Schule auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem er den Traktor geparkt hatte, kontrollierten Polizisten den Schüler. Dabei stellten sie fest, dass der 16-Jährige nur über die Führerscheinklassen L und T verfügt - und den Traktor nur für landwirtschaftliche Zwecke fahren darf.

Strafverfahren gegen Jugendlichen und Fahrzeug-Halterin eingeleitet

Da der Schulweg eindeutig nicht diesen Zweck erfüllt, erwarten den Schüler und auch die Halterin des Traktors nun Strafverfahren.

