Mehr als 25 Zentimeter Schnee im Süden von Niedersachsen möglich Stand: 08.01.2025 14:05 Uhr Bis Donnerstagvormittag könnten im Süden von Niedersachsen mehr als 25 Zentimeter Neuschnee fallen. Schnee ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch in den kommenden Tagen möglich.

Noch heute Abend sollen bis zu acht Zentimeter Schnee in Südniedersachsen fallen, wie der DWD mitteilte. In der Nacht können die Temperaturen demnach auf bis zu minus drei Grad fallen. Am Donnerstagvormittag sollen dann bis zu 20 weitere Zentimeter Neuschnee fallen. Auch im restlichen Niedersachsen und in Bremen sei vor allem am Nachmittag mit Schneeschauern zu rechnen - und mit damit verbundener Glätte.

Laufen am Wurmberg bald die Skilifte?

Die Meteorologinnen und Meteorologen sagen für die kommenden Tage teilweise weitere Schneefälle und Schneeschauer voraus. In der Nacht zu Samstag könnten die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad fallen. Das dürften erstmal gute Nachrichten für Wintersportlerinnen und Wintersportler sein. Allerdings ist noch unklar, ob am Wochenende am Wurmberg im Harz die Skilifte laufen werden. Erst am vergangenen Wochenende hatte es im Harz geschneit. Der Schnee taute aber schnell wieder ab.

