Stand: 22.11.2022 10:42 Uhr Max Kruse ist deutscher Vize-Meister... im Pokern

Fast wäre Fußball-Profi Max Kruse vom VfL Wolfsburg zum ersten Mal deutscher Meister geworden - allerdings nicht im Fußball, sondern im Poker. Der 34-Jährige musste sich erst im Finale um die Deutsche Poker-Meisterschaft geschlagen geben. Für seinen zweiten Platz kassierte Kruse fast 50.000 Euro. Beim VfL spielt der Stürmer dagegen schon länger keine Rolle mehr. Wegen eines Muskelfaserrisses fällt er seit Wochen aus, weil Trainer Niko Kovac keine Verwendung mehr für ihn hat, will der VfL Kruse am liebsten im Winter loswerden. Konkrete Interessenten gibt es laut Kruse derzeit aber noch keine. Erst vor zwei Wochen hatte der Stürmer bei einem Poker-Turnier in Tschechien fast 135.000 Euro gewonnen.

