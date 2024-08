Stand: 29.08.2024 15:09 Uhr Maroder Wohnkomplex: Stadt Göttingen will alles aufkaufen

Die Stadt Göttingen hat große Teile eines heruntergekommenen Wohnkomplexes in der Weststadt übernommen. Das hat Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) am Donnerstagvormittag mitgeteilt. Zur Höhe des Kaufpreises machte sie keine Angaben. Die Stadt besitze jetzt 119 Wohnungen, das entspreche 93 Prozent aller Wohnungen und Garagenplätze. Die übrigen Wohnungen will die Stadt in den kommenden Wochen aufkaufen. Der marode Wohnkomplex Hagenweg 20 in Göttingen ist wegen Armut, Gewalt- und Drogendelikten und Überbelegung bekannt. Die Zustände haben immer wieder bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Stadt will das Gebäude entweder abreißen oder sanieren. Zunächst wird nun nach Angaben von Sozialdezernentin Anja Krause der Nachzug neuer Mieter gestoppt, um das Haus leer zu bekommen. Die Immobilie war bisher in Besitz privater Eigentümer.

Weitere Informationen Problem-Immobilie in Göttingen: Stadt will 119 Wohnungen kaufen Die Stadt will Mehrheitseignerin des Gebäudekomplexes im Hagenweg werden - um ihn dann sanieren oder abreißen zu können. (09.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.08.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen