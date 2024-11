Stand: 07.11.2024 20:12 Uhr Mann wird unter Wohnwagen eingeklemmt und bleibt unverletzt

In Braunschweig hat die Feuerwehr am Donnerstag einen unter einem Wohnwagen eingeklemmten Mann befreit. "Durch großes Glück und die richtige Lage unter dem Wohnwagen" sei der Mann unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Braunschweig. Der Arbeiter hatte über den Sprachassistenten seines Smartphones einen Notruf abgesetzt, da er nicht mehr an sein Mobiltelefon kam, wie die Rettungskräfte mitteilten. Zuvor hatte er bereits einige Zeit eingeklemmt unter dem Wohnwagen gelegen. Der Mann hatte am Unterboden des Anhängers gewerkelt als die Abstützung nachgab und er eingeklemmt wurde.

