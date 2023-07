Stand: 13.07.2023 10:02 Uhr Mann steht auf der Straße und hält mehrere Fahrzeuge an

Ein 35-Jähriger soll in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) am frühen Sonntagmorgen willkürlich mehrere Autos und einen Lkw auf einer Straße angehalten haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind die Hintergründe unklar. Der Mann muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Den Angaben zufolge trug er ein blau-weiß kariertes Hemd und eine Jeans. Nur drei Tage später, am Mittwoch, soll sich in Hann. Münden erneut ähnliches abgespielt haben. Ein Unbekannter, wieder mit einem blau-weiß karierten Hemd bekleidet, war laut Polizei im Begriff, Autos anzuhalten. Mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer meldeten den Vorfall. Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen allerdings nicht mehr finden. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte der beiden Vorfälle, insbesondere die Autofahrer und den Lkw-Fahrer von Sonntag, sich unter der Telefonnummer (05541) 95 10 zu melden.

