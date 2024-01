Stand: 19.01.2024 13:07 Uhr Mann will zwei Mädchen in Braunschweig in Auto locken

Bereits am 12. Januar soll ein bislang unbekannter Mann im Braunschweiger Stadtteil Weststadt zwei zehnjährige Mädchen aus einem Auto heraus angesprochen haben. Laut Polizei waren die Mädchen auf dem Heimweg von der Schule, als der Mann gegenüber einem der Mädchen behauptete, ihre Mutter hätte ihn damit beauftragt, die Kinder abzuholen. Die Zehnjährige ging darauf jedoch nicht ein, woraufhin der Mann davonfuhr. Die Mutter des Kindes meldete den Vorfall der Polizei. Eine anschließende Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Einige Eltern sollen daraufhin in verschiedenen Kommunikationsnetzwerken ähnliche Vorfälle geschildert haben, denen die Polizei eigenen Angaben zufolge nachgeht. Derweil erhöhte die Polizei die Anzahl der Streifen in der Weststadt und nahm Kontakt zu Schulen auf, um zu sensibilieren. Bislang gebe es keine konkreten Hinweise auf eine verdächtige Person. Die Polizei empfiehlt Eltern, Ruhe zu bewahren und ihre Kinder nicht zu verunsichern.

