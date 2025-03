Mann soll in ICE mit Messer gedroht haben - Zug in Gifhorn geräumt Stand: 11.03.2025 12:17 Uhr In Gifhorn ist ein ICE gestoppt und geräumt worden - er soll mit einer Hundestaffel durchsucht werden. Ein Mann drohte laut Bundespolizei zuvor mit einem Messer und einem weiteren gefährlichen Gegenstand.

"Der Mann wurde von ersten Einsatzkräften in Gewahrsam genommen", so ein Sprecher der Bundespolizei. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Für die anderen Reisenden werde versucht, einen Schienenersatzverkehr zu organisieren, so der Polizeisprecher weiter, damit sie ihre Fahrt von Wolfsburg aus fortsetzen können. Eine Hundestaffel sei auf dem Weg, um den Zug in Gifhorn zu durchsuchen. Wie viele Fahrgäste in dem ICE unterwegs waren, ist ebenfalls unklar.

