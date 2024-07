Stand: 22.07.2024 12:50 Uhr Mann schießt aus Auto auf zwei Fußgänger - Hintergründe unklar

Ein 30-jähriger Mann soll bei Delligsen (Landkreis Holzminden) mit einer Waffe auf zwei Fußgänger geschossen haben. Verletzt wurden der 24-Jährige und die 21-Jährige aber nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am vergangenen Donnerstag. Der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer sollen sich gekannt haben. Laut Polizei fuhr der 30-Jährige gemeinsam mit einem 22-Jährigen in einem Auto an die Fußgänger heran und schoss aus dem Fenster heraus. Später habe er die Fußgänger in Delligsen noch verbal bedroht, heißt es. Die Ermittler fanden bei einer Hausdurchsuchung bei dem 30-Jährigen eine Schreckschusspistole. Ob es sich dabei um die benutzte Waffe handelt, steht noch nicht fest. Die Beschuldigten sind zunächst wieder auf freiem Fuß. Die Polizei nimmt weitere Hinweise unter der Telefonnummer (05531) 95 80 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min