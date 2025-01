Stand: 03.01.2025 14:33 Uhr Mann randaliert in Wohnung: Polizei umstellt Haus in Uslar

Die Polizei ist seit Freitagvormittag in Uslar (Landkreis Northeim) im Einsatz und umstellt dort ein Haus. Ein Mann, der sich der Polizei zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, hält sich in seiner Wohnung auf. Er soll dort randaliert haben. Nachbarn hatten die Polizei verständigt. Als zwei Beamte vor Ort nach dem Rechten sehen wollten, habe der Mann diese angegriffen und verletzt, teilt die Polizei mit. Das Mehrfamilienhaus am Ahornweg ist derzeit abgeriegelt, zahlreiche Polizeibeamte sind im Einsatz. Nach Polizeiangaben wird nun versucht, den Mann zu beruhigen und ein Gespräch mit ihm zu führen. Ursprüngliche Berichte, es könnte sich um eine Geiselnahme handeln, bestätigten sich nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.01.2025 | 15:00 Uhr