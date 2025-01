Mann randaliert in Uslar: Polizei nimmt 43-Jährigen in Gewahrsam Stand: 03.01.2025 17:39 Uhr Die Polizei hat am Freitag einen Mann in Uslar (Landkreis Northeim) in Gewahrsam genommen. Der 43-Jährige befand sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde in eine Fachklinik gebracht.

Vorausgegangen war eine mutmaßliche Gefährdungslage, wie die Polizei Northeim auf der Plattform X mitteile. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte am Freitagvormittag gerufen, weil der Mann in seiner Wohnung randaliert haben soll. Als zwei Beamte vor Ort nach dem Rechten sehen wollten, habe der Mann sie angegriffen und verletzt, teilte die Polizei mit.

Gegenstände in Wohnung sollen untersucht werden

Der Einsatzort an einem Mehrfamilienhaus am Ahornweg war am Abend weiterhin abgeriegelt. Wegen "feuerwerksähnlichen Gegenständen" in der Wohnung werde auf Spezialkräfte aus Hannover gewartet, teilte eine Sprecherin der Polizei dem NDR Niedersachsen am frühen Abend mit. Ursprüngliche Berichte, es könnte sich um eine Geiselnahme handeln, hatten sich nicht bestätigt.

