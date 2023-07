Stand: 08.07.2023 16:14 Uhr Mann mäht Rasen um Mitternacht - mit gestohlenem Mäher

In Uslar (Landkreis Northeim) hat ein 27-Jähriger in der Nacht zu Samstag seinen Rasen mit einem gestohlenen Rasenmäher geschnitten. Wie die Polizei mitteilte, hatten Nachbarn sich durch die nächtlichen Gartenarbeiten gestört gefühlt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten untersagten dem 27-Jährigen die Mäharbeiten. Dabei stellten sie fest, dass er den Rasenmäher zuvor gestohlen hatte. Der Mann habe gestanden, das Gerät von einem Privatgrundstück im Ortsteil Bollensen entwendet zu haben, so die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten den Rasenmäher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein.

