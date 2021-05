Stand: 10.05.2021 19:30 Uhr Mann lässt mehr als 100 Tiere aus Ställen in Uslar frei

Ein 22 Jahre alter Mann soll in Uslar im Landkreis Northeim mehrere Ställe geöffnet haben. Insgesamt soll er so etwa 100 Kühe und Pferde freigelassen haben. Allerdings haben Zeugen den jungen Mann beim Betreten eines Stalls in der Nacht zum Montag beobachtet, sodass die Polizei ihn schnell fassen konnte. Gegenüber den Beamten gab er seine Taten zu. Sein Motiv ist nicht bekannt. Die Tiere wurden von den Besitzern alle wieder eingefangen. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

