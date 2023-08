Stand: 17.08.2023 17:57 Uhr Mann entblößt Bauch und bedrängt Mädchen an Bushaltestelle

Ein bislang unbekannter Mann soll im Göttinger Stadtteil Geismar zwei Mädchen mit seinem entblößten Bauch bedrängt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beobachtete eine Autofahrerin den Vorfall am Mittwoch, der sich gegen 14.30 Uhr an der Bushaltstelle nahe des Friedhof Geismar in der Kiesseestraße ereignet haben soll. Laut Polizei habe die Zeugin gesehen, wie der Mann sein weißes Unterhemd hochgezogen habe und mit ausgestrecktem, auffällig dickem Bauch auf die zwei Mädchen zugegangen sei. Diese seien daraufhin zurückgewichen. Die Frau rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren der Mann und die betroffenen Mädchen jedoch verschwunden. Der Mann soll etwa 60 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, eine Halbglatze und kurzes, graues Haar haben. Die Mädchen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

