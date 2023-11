"Maddie"-Verdächtiger wegen anderer Vorwürfe ab Februar vor Gericht Stand: 30.11.2023 13:43 Uhr Der Sexualstraftäter Christian B. muss sich ab Februar am Landgericht Braunschweig verantworten, weil er Frauen vergewaltigt und Mädchen missbraucht haben soll. B. steht zudem im Fall "Maddie" unter Verdacht.

Auftakt für das Verfahren gegen den 46-Jährigen ist am 16. Februar, wie das Landgericht Braunschweig am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte Christian B. im Oktober 2022 angeklagt. Die Behörde wirft ihm drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern vor. Die Taten haben sich laut Anklage zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal ereignet.

Gericht hatte Zuständigkeit von sich gewiesen

Das Landgericht hatte sich zeitweise in dem Fall für nicht zuständig erklärt. Die Staatsanwaltschaft argumentierte jedoch, dass Christian B. vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz in Braunschweig gehabt habe. Zu diesem Schluss kam auch das Oberlandesgericht (OLG) in Braunschweig nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft. Deshalb wird der Fall nun doch dort verhandelt.

"Maddie" McCann: Mordverdacht gegen Christian B.

In Portugal war im Mai 2007 die damals drei Jahre alte Britin Madeleine - genannt "Maddie" - McCann aus einer Apartmentanlage verschwunden. Christian B. steht in ihrem Fall unter Mordverdacht. Die Untersuchungen dazu laufen weiter, wie die Staatsanwaltschaft schon mehrmals betont hat. Die deutschen Ermittler sind davon überzeugt, dass der wegen Sexualdelikten vorbestrafte Christian B. das Mädchen seinerzeit entführt und getötet hat. Eine Leiche wurde bisher nicht gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.11.2023 | 13:30 Uhr