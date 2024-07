Stand: 11.07.2024 08:59 Uhr MPU-Gutachten gefälscht: Vier Jahre Haft für 64-Jährigen

Das Landgericht Göttingen hat einen 64-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe von mehr als vier Jahren verurteilt - unter anderem wegen Urkundenfälschung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann und seine Komplizen mehreren Autofahrern illegal geholfen haben, ihre Führerscheine zurückzubekommen. Gegen Geld wandelte der 64-Jährige negativ ausgefallene Gutachten der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) am Computer in positive Bescheinigungen um. Ein 32 Jahre alter Komplize des Mannes wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt: Er hatte laut Anklage die "Kundenbetreuung" übernommen. Zudem ordnete das Gericht an, von den beiden Männern in Summe 18.000 Euro einzuziehen. Das Verfahren gegen einen weiteren Mann wurde abgetrennt. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen.

Weitere Informationen MPU-Gutachten gefälscht? Prozess gegen vier Männer hat begonnen Nur drei Angeklagte erschienen am Montag vor Gericht in Göttingen. Nach dem vierten mutmaßlichen Fälscher wird gefahndet. (10.04.2024) mehr ARD Mediathek Teure "Idiotentests": Das Geschäft mit der MPU Besoffen oder bekifft am Steuer? Da kann schnell der Lappen weg sein. Und es wird richtig teuer: je nach Vergehen muss man mehrere tausend Euro hinblättern. Reschke Fernsehen über die Abzocke mit der MPU. (19.03.2024) Video

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.07.2024 | 07:30 Uhr