Lkw mit Akkus brennt: A2 bei Helmstedt bis Dienstag gesperrt Stand: 18.09.2023 12:23 Uhr Nach einem Lkw-Unfall auf der A2 bei Helmstedt bleibt die Autobahn in Richtung Hannover wohl noch bis mindestens Dienstagvormittag gesperrt. Ein Lkw war in Brand geraten, ein Fahrer starb.

Laut Feuerwehr waren zwei Lkw vor einem Baustellenbereich bei Rennau (Landkreis Helmstedt) heute Morgen gegen 9 Uhr aufeinandergefahren. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle. Infolge des Aufpralls geriet die Ladung des Lkw in Brand. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um Lithium-Ionen-Akkus.

A2: Lkw gelöscht, Sperrung wohl bis Dienstag

Der Brand konnte laut Polizei mittlerweile gelöscht werden. Die Aufräumarbeiten stocken jedoch: Der Auflieger mit den Akkus muss laut einem Sprecher zunächst runtergekühlt werden, bevor er abgeschleppt werden kann. Im Anschluss prüfen die Autobahnmeistereien, inwiefern der Asphalt beschädigt wurde. Ob die Fahrbahn nur gereinigt oder eventuell erneuert werden muss, war zunächst unklar. Weil an dem Fahrzeug ein Warnschild für Gefahrgut angebracht war, hatte die Feuerwehr zunächst eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben. Diese wurde mittlerweile aufgehoben.

Auto fährt an Stauende gegen Lkw

Erst in der Nacht war nahe der Unfallstelle bei Rennau ein Auto an einem Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Der Autofahrer wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Mehrere Stunden war auf der Autobahn 2 nach Hannover deswegen nur eine Spur frei. In dem Rückstau ereignete sich der Lkw-Unfall.

18.09.2023