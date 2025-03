Stand: 13.03.2025 09:58 Uhr Lkw brennt: A7 bei Hann. Münden in Richtung Hannover gesperrt

Die Autobahn 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist zwischen Lutterberg und Hedemünden in Richtung Hannover gesperrt. Dort hat sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Wie die Polizei mitteilte, brennt ein mit Elektroschrott beladener Lkw. Wegen der speziellen Ladung dauern die Löscharbeiten demnach länger an. Die Polizei geht davon aus, dass die Strecke bis zum Nachmittag gesperrt ist. Auch die Fahrspur nach Kassel war zeitweise sicherheitshalber gesperrt, da der Brand starken Qualm erzeugte. Sie ist seit 9.20 Uhr wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer konnte den Angaben zufolge die Zugmaschine abkoppeln und sich in Sicherheit bringen. Die Umleitung führt nach Hannover über die U49.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel A7