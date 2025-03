Stand: 13.03.2025 18:50 Uhr Nach Lkw-Brand: A7 in Richtung Hannover wieder frei

Nach einem Lkw-Brand ist die Sperrung der A7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) in Richtung Hannover teilweise aufgehoben. Es stünden nun wieder zwei von drei Fahrstreifen zur Verfügung, teilte die Polizei am frühen Donnerstagabend mit. Demnach betrug der Rückstau zu dem Zeitpunkt noch mehr als zehn Kilometer, Verkehrsteilnehmer brauchten also noch Geduld. Der bei dem Brand entstandene Schaden betrage ersten Schätzungen zufolge rund 100.000 Euro. Am frühen Morgen hatte ein mit Elektroschrott beladener Lkw Feuer gefangen. Nachdem sich die Löscharbeiten wegen der speziellen Ladung zunächst schwierig gestaltet hatten, gelang es der Feuerwehr am Nachmittag, den Brand zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben die Zugmaschine abkoppeln und sich in Sicherheit bringen. Auf den Umleitungsstrecken in Richtung Hannover kam es laut Polizei zu "massiven Verkehrsbehinderungen".

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

