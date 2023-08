Stand: 29.08.2023 14:27 Uhr Lkw-Fahrer stoppt betrunkenen Autofahrer auf der B3

In der Nacht zu Montag hat ein Lkw-Fahrer einen Autofahrer auf der B3 bei Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) gestoppt. Dieser war dem 50 Jahre alten Alfelder laut Polizei aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Der Pkw fuhr demnach starke Schlangenlinien, war zwischenzeitlich mit nur Tempo 30 unterwegs und kam mehrmals nach rechts von der Fahrbahn ab. In Nörten-Hardenberg gelang es dem Alfelder, mit seinem Lkw zu überholen und das Auto anzuhalten. Die Polizei stellte schließlich einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille fest. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Weil er so stark alkoholisiert war, kam er zudem vorerst in Schutzgewahrsam. Außerdem steht ihm ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bevor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 28.08.2023 | 16:00 Uhr