Lkw-Fahrer mit drei Promille: Kontrollaktion im Harz und Südheide

Die Polizeidirektion Braunschweig hat am Dienstag in der Region zwischen Gifhorn und dem Harz mehr als 1.200 Fahrzeuge kontrolliert, teilte die Polizei mit. Insgesamt habe man 448 mal etwas zu beanstanden gehabt. Dabei sei zum Beispiel um fehlenden Sicherheitsabstand, das Smartphone am Ohr der Fahrer und nicht eingehaltene Ruhezeiten bei Lkw-Fahrern gegangen. Zwei Fälle waren den Angaben zufolge herausragend: In Braunschweig war der Fahrer eines 7,5 Tonnen schweren Lastwagens mit fast drei Promille Alkohol im Blut und ungesicherter Ladung unterwegs. In Seesen (Landkreis Goslar) stoppte ein Mann kurz vor der Kontrollstelle, warf eine Tasche aus seinem Auto und rannte in einen Wald. Die Beamten hätten ihn eingeholt und festnehmen können, so die Polizei. In der Tasche fanden sie rund ein Kilo Marihuana.

