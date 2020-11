Stand: 20.11.2020 09:52 Uhr Lila Licht gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs

Um auf die gefährliche Erkrankung Bauchspeicheldrüsenkrebs aufmerksam zu machen, wurde das UniversitätsKrebszentrum der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) am Donnerstag komplett in lilafarbenes Licht getaucht. Hintergrund ist der am selben Tag stattfindende Welt-Pankreastag. Man wolle mit der Aktion allen Betroffenen Verbundheit zeigen und gleichzeitig Mut machen, sagte Volker Ellenrieder, Direktor des Krebszentrums. An der UMG kümmert sich ein Team von hoch spezialisierten Ärzten und Wissenschaftlern um Patienten mit bösartigen Tumoren der Bauchspeicheldrüse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.11.2020 | 06:30 Uhr