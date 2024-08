Laufen, wo die "Rainbow Family" campt? Nur mit Sondergenehmigung Stand: 27.08.2024 14:17 Uhr Am Wochenende wollen Hunderte Sportlerinnen und Sportler beim Hexentrail quer durch den Harz laufen. Die Strecke geht auch durch das Sperrgebiet bei Bad Grund, in dem die "Rainbow Family" weiter illegal campt.

Dafür soll es zeitnah eine neue Allgemeinverfügung für das Sperrgebiet geben, teilte der Landkreis Göttingen mit. Diese soll eine Ausnahme für die Läufer des Hexentrails enthalten. Der Landkreis beobachtet die Lage vor Ort weiterhin genau, erklärte Sprecher Florian Heinz auf Anfrage des NDR Niedersachsen.

Landkreis konfisziert weiter Zelte und schleppt Autos ab

Am Montag campten noch zwischen 700 und 800 Mitglieder der "Rainbow Family" in einem Landschaftsschutzgebiet bei Bad Grund, so Heinz. Die Maßnahmen des Landkreises gegen das illegale Treffen der Hippie- und Alternativgemeinschaft seien unterschiedlich erfolgreich gewesen und würden fortgesetzt, sagte der Sprecher. Es würden weiterhin Zelte konfisziert, Autos abgeschleppt sowie Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem habe der Landkreis Drohnen mit Lautsprechern angeschafft, um auf das Betretungsverbot hinzuweisen.

