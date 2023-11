Stand: 24.11.2023 13:50 Uhr Landeskirche Braunschweig: Weitere Fälle sexueller Gewalt

Auf der Synode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig ist bekannt geworden, dass es offenbar 13 weitere Fälle sexualisierter Gewalt gibt, die zu bisher acht bekannten Fällen hinzukommen. Das erklärte Landesbischof Christoph Meyns auf Anfrage eines Mitglieds der Landessynode in Königslutter (Landkreis Helmstedt). Die Landeskirche hatte in den vergangenen Monaten Tausende Personalakten aus 80 Jahren gesichtet, um Meldungen, Verdachtsfälle und strafrechtliche Vorgänge zu ermitteln, die auf sexuelle Gewalt durch Pfarrpersonal hinweisen. Die entsprechenden Taten seien in Kirchengemeinden und Kinderheimen geschehen. Die neu bekannt gewordenen Fälle fließen in eine größere Studie zu sexualisierter Gewalt ein, die am 25. Januar veröffentlicht werden soll.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.11.2023 | 15:00 Uhr