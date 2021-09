Landesgartenschau Bad Gandersheim: 450.000 Besucher erwartet Stand: 07.09.2021 17:21 Uhr Im Frühjahr beginnt die Landesgartenschau 2022 in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim). Das Interesse an der Ausstellung ist offenbar jetzt schon groß.

Wie die Veranstaltenden am Dienstag mitteilten, sind bereits 7.000 Dauerkarten vorbestellt worden. Im Vergleich mit anderen Garten-Ausstellungen sei das viel, sagte Sprecher Frank Terhorst. Insgesamt erwarten die Organisatoren 450.000 Besuchende bei der Landesgartenschau.

Parks werden saniert: Viele alte Bäume in der Schau

Die Schau beginnt am 14. April. Die Arbeiten liegen den Angaben zufolge im Zeitplan: Im Auepark, im Kurpark und am Gabionenhang sei bereits vieles fertiggestellt. Neue Parks werden angelegt, aber auch bestehende Parks saniert. "Dadurch wird es auch viele Pflanzen und Bäume geben, die bereits viele Jahre alt sind", sagte Terhorst. Darüber hinaus soll das alte Solefreibad neu gebaut werden und dann auch einen Strand bekommen. Der Eintritt in das Freibad wird den Angaben zufolge im Preis für den Besuch des Geländes enthalten sein.

Die Ausstellung in Bad Gandersheim, die bis zum 9. Oktober 2022 gehen wird, ist die erste Landesgartenschau in Südniedersachsen.

