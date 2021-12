Stand: 14.12.2021 09:17 Uhr Landesforsten starten den Weihnachtsbaumverkauf

Einen frisch geschlagenen Weihnachtsbaum direkt aus dem Wald: Das Forstamt in Clausthal-Zellerfeld beginnt am Dienstag mit dem Verkauf von Harzer Wildfichten. Bis einschließlich Freitag werden auf dem Hof des Forstamtes insgesamt rund 150 Naturbäume angeboten. Sie alle kommen nicht von einer Plantage, sondern wurden von den Forstamtsmitarbeitenden im Wald ausgesucht und frisch "geerntet", wie der Fachmann sagt. Die Bäume sind zwischen 1,50 und 3,50 Meter hoch und kosten zwischen fünf und 30 Euro. Wegen der Corona-Pandemie ist der Weihnachtsbaumverkauf in diesem Jahr allerdings erneut stark eingeschränkt. Täglich bis 15 Uhr werden die Weihnachtsfichten ausgegeben. Wer einen Baum haben möchte, muss vorher einen Termin unter der Telefonnummer (05323) 93 61 32 ausmachen.

