Stand: 17.08.2020 14:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

LKA warnt vor hoch dosierten Ecstasy-Tabletten

Das Landeskriminalamt (LKA) warnt vor Ecstasy-Tabletten mit einem besonders hohen Wirkstoffgehalt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Es werde ermittelt, ob der Tod eines 20-Jährigen Anfang Juni im Zusammenhang mit dem Konsum der Droge steht, teilte das LKA am Montag mit. Daraufhin seien im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Braunschweig mehr als 100 dieser Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt worden. Die Charge habe rund 70 Prozent mehr Wirkstoff des Betäubungsmittels MDMA enthalten als üblich, so die Ermittler. Die gefährlichen Ecstasy-Tabletten tauchen seit drei Jahren immer wieder in Niedersachsen auf, unter anderem 2017 in Göttingen und im vergangenen Jahr in Braunschweig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.08.2020 | 13:30 Uhr