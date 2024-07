Stand: 08.07.2024 15:11 Uhr "L'Amour toujours" - Rassistische Gesänge im Kleingartenverein

In einer Braunschweiger Kleingartenkolonie sollen am Sonntag sechs Menschen ein volksverhetzendes Lied angestimmt haben. Demnach soll die Gruppe zum Song "L'Amour toujours"von Gigi D'Agostino laut der Polizei Braunschweig die Parole "Deutschland den Deutschen - Ausländer raus" gesungen haben. Zeugen im Kleingarten verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen die Personalien der mutmaßlichen Sänger auf. Dabei beleidigten zwei der Tatverdächtigen die Polizisten und drohten ihnen Gewalt an, so die Polizei. Die Polizisten erteilten daraufhin Platzverweise und schrieben Strafanzeigen.

